Шольц сообщил о мобилизации спасателей ФРГ для возможного оказания помощи Марокко

По словам канцлера Германии, речь идет о сотрудниках Службы технического содействия

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сентября. /ТАСС/. Германия готова оказать помощь Марокко в преодолении последствий разрушительного землетрясения. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции на полях саммита Группы двадцати в Индии.

"Прежде всего, я, как и другие участники, хотел бы выразить соболезнования в связи с гибелью людей при землетрясении в Марокко", - сказал он. "Мы все занимаемся организацией помощи. Германия уже мобилизовала сотрудников Службы технического содействия (THW, германский аналог МЧС - прим. ТАСС). Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы помочь там, где можно", - заявил Шольц.