Зеленский заявил, что Украина получит больше германских зенитных установок Gepard

Украинский президент не привел точное число установок

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Президент Украины заявил, что Украина получит больше германских самоходных зенитных установок Gepard для того, чтобы прикрыть с воздуха объекты энергетической инфраструктуры.

"Я хочу поблагодарить партнеров. Есть очередная договоренность, Украина получит больше "Гепардов" для защиты нашей именно энергетической сети", - сказал Зеленский в видеролике, размещенном в Telegram-канале офиса президента Украины. На видеозаписи Зеленский подвел итоги заседания украинской ставки верховного главнокомандующего, на котором обсуждались вопросы подготовки к зимнему сезону и противовоздушной обороны.

"Мобилизуем все силы. Чтобы увеличить еще поставки различных систем ПВО и физическую защиту объектов", - добавил Зеленский.

При этом украинский президент не сообщил, сколько именно установок Gepard получит Украина и будут ли эти поставки дополнением к ранее согласованному количеству таких зенитных установок, которое ФРГ обязалась поставить Украине.

Глава рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны ФРГ генерал Кристиан Фройдинг сообщил в конце июня, что Германия направит киевским властям еще 45 зенитных самоходных установок Gepard в этом году и продолжит укреплять ПВО Украины системами IRIS-T. Он сообщил что Германия уже поставила Украине 34 установок Gepard, в ближайшие недели к ним добавится еще 15. Кроме того, ближе к концу года в кооперации с США ФРГ отправят Киеву еще 30 установок Gepard. В конце июля Министерство обороны Германия сообщило, что за минувшую неделю ФРГ поставила Украине шесть зенитных самоходных установок Gepard.