"Жесткие переговоры" по Украине и усиление Африки. Итоги первого дня саммита G20

В Нью-Дели завершился первый день саммита G20, на котором участники объединения утвердили Африканский союз в качестве постоянного члена "Большой двадцатки", а также сумели договориться по формулировкам итоговой декларации.

На саммит были приглашены лидеры всех стран G20 и еще девяти государств (Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур). Российскую делегацию в Индии возглавляет глава МИД Сергей Лавров.

ТАСС собрал основные события первого дня саммита.

Голос глобального Юга

"Индия предлагает сделать Африканский Союз постоянным членом "Большой двадцатки", и я уверен, что все члены согласятся с этим предложением", - сказал премьер-министр Индии Нарендра Моди, выступая с речью на первой сессии саммита.

После этого глава МИД Индии Субраманьян Джайшанкар проводил президента Коморских островов и председателя Африканского союза Азали Ассумани к месту за столом, где заседали члены "Большой двадцатки", и установил перед ним табличку и флаг Африканского союза под громкие аплодисменты собравшихся.

"Это (присоединение АС к G20 - прим. ТАСС) укрепит "Большую двадцатку", а также усилит голос глобального Юга", - подчеркнул глава индийского правительства.

"Разные точки зрения" по Украине

Итоговая декларация саммита констатировала разные оценки ситуации на Украине среди лидеров "двадцатки". В 34-страничном документе указано: "Мы обратили внимание на человеческие страдания и дополнительные негативные последствия войны на Украине в отношении глобальной продовольственной и энергетической безопасности, цепочек поставок, макрофинансовой стабильности, инфляции и [экономического] роста, что усложнило политическую среду для стран, особенно развивающихся и наименее развитых стран <...>. Были разные точки зрения и оценки ситуации".

Как рассказала на пресс-конференции шерпа РФ в G20 Светлана Лукаш, "по украинскому сюжету были очень сложные переговоры". По ее мнению, прежде всего сработала коллективная позиция стран БРИКС и других партнеров, а сам саммит стал одним из самых сложных за его почти пятнадцатилетнюю историю. Согласование декларации заняло практически 20 дней.

Шерпа Индии в G20 Амитабх Кант назвал переговоры по украинскому вопросу "очень жесткими, безжалостными". Индия, по его словам, активно работала с Бразилией, Южной Африкой и Индонезией, кроме того, важную роль сыграли развивающиеся страны.

Газета Financial Times (FT) назвала декларацию ударом для западных стран, так как этот документ продемонстрировал отсутствие мирового консенсуса по поддержке Украины. Так, в нем лишь раз упоминается "война на Украине". США и страны НАТО отвергали такую формулировку, так как она, по их мнению, создает впечатление, что обе стороны одинаково виновны в происходящем. В FT напомнили, что в документе, принятом по итогам предыдущего саммита G20, формулировка звучала как "агрессия Российской Федерации против Украины".

Переговоры о зерновой сделке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган использовал саммит Группы двадцати, чтобы договориться о выполнении требований России, необходимых для возобновления зерновой сделки. Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников, Эрдоган поднимал эту тему на закрытых встречах с другими лидерами. Турция просит другие страны "содействовать страхованию российского экспорта продовольствия и удобрения лондонской компанией Lloyd's" и вновь подключить Москву к системе SWIFT для выполнения международных платежей.

В итоговую декларацию включен призыв к полному осуществлению зерновой сделки для обеспечения беспрепятственных поставок продовольствия и удобрений из России и Украины.

Вопросы экологии

Моди заявил о запуске Всемирного биотопливного альянса, призванного продвигать энергетический переход. Индия также предлагает увеличить в бензине долю этанола, который снижает выбросы парниковых газов. "Мы предлагаем выступить с инициативой по доведению доли этанола в бензине до 20 процентов во всем мире", - сказал Моди.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва запросил у богатых стран финансовую помощь развивающимся государствам в размере $100 млрд на борьбу с климатическими изменениями. Он заявил, что "богатому миру нет смысла хвастаться собственными успехами в сокращении углеродных выбросов и перекладывать ответственность на страны глобального Юга". "Мы надеемся на вовлеченность каждого. Чтобы красота Земли была видна не только со снимков из космоса".