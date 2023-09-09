В Грузии выразили готовность содействовать армяно-азербайджанскому урегулированию

Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили подчеркнул важность обеспечения мира и стабильности в регионе

ТБИЛИСИ, 9 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в беседе с главой правительства Армении Николом Пашиняном выразил готовность страны внести вклад в урегулирование ситуации в регионе на фоне обострения армяно-азербайджанских отношений. Об этом сообщила пресс-служба правительства Грузии.

"Ираклий Гарибашвили подчеркнул важность обеспечения мира и стабильности в регионе. Глава правительства отметил, что важно, чтобы сложившаяся ситуация урегулировалась путем мирных переговоров. По словам Ираклия Гарибашвили, Грузия всегда готова внести свой вклад в обеспечении мира и стабильности в регионе", - говорится в сообщении.

Как сообщила пресс-служба, в ходе телефонного разговора Гарибашвили и Пашинян обсудили сложившуюся ситуацию на армяно-азербайджанской границе.

В четверг премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с утверждением, что Азербайджан сосредоточил войска на границе с Арменией и разделительной линии с Нагорным Карабахом. В Баку отвергли его заявления. Также в четверг российские миротворцы зафиксировали два нарушения режима прекращения огня в Шушинском районе в Нагорном Карабахе, пострадавших нет, ведется расследование.

В пятницу уже в Баку заявили, что Армения концентрирует на границе с Азербайджаном живую силу и военную технику. Как утверждают в МИД Азербайджана, Армения "открыто роет новые окопы, возводит укрепления". На фоне заявлений об обострении ситуации вокруг Нагорного Карабаха в Ереване объявили о проведении совместных учений с США.