СМИ: в Марокко тысячи людей сдают кровь для пострадавших в землетрясении

По информации Maghreb Arabe Press, в крупных городах организовали сбор необходимых вещей для жителей пострадавших провинций страны

РАБАТ, 9 сентября. /ТАСС/. Тысячи марокканцев по всему королевству сдают кровь для своих соотечественников, пострадавших в разрушительном землетрясении, которое произошло вечером 8 сентября. В местных центрах переливания крови, а также госпиталях таких городов, как Касабланка, Рабат, Танжер, Марракеш, Агадир, люди стоят в очередях с самого утра, сообщило информационное агентство Maghreb Arabe Press.

"Крайне важно собрать максимальное количество пакетов с донорской кровью для спасения жизней и удовлетворения растущих потребностей больниц", - сообщили представители медицинских служб.

Призывы к населению активно сдавать кровь для пострадавших в землетрясении распространяют общественные организации и гражданские активисты. Также в крупных городах организован сбор необходимых вещей, например, одеял и одежды, а также продуктов питания для жителей пострадавших провинций Марокко.