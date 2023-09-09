Президент Египта призвал G20 к пересмотру мировой системы продовольственной безопасности

Абдель Фаттах ас-Сиси отметил, что сдерживание проблем нарастающего продовольственного кризиса требует разработки общего подхода к совершенствованию управления мировой системой такой безопасности

КАИР, 9 сентября. /ТАСС/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что нарастающий продовольственный кризис требует разработки общего подхода к совершенствованию управления мировой системой продовольственной безопасности. С таким утверждением он выступил на встрече Африка - Европа, прошедшей на полях саммита Группы двадцати (G20) в Нью-Дели.

"Ас-Сиси подчеркнул, что сдерживание проблем нарастающего продовольственного кризиса, особенно на Африканском континенте, требует разработки общего подхода к совершенствованию управления мировой системой продовольственной безопасности. Этот подход должен основываться на центральной роли многостороннего порядка и последовательности усилий, прилагаемых международными финансовыми институтами и другими сторонами для быстрого и эффективного реагирования на кризис", - сообщила канцелярия египетского лидера в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По информации канцелярии ас-Сиси, в мини-саммите приняли участие лидеры и представителей Германии, Италии, Испании, Нидерландов и Франции с европейской стороны, а также ЮАР, Нигерии и Коморских Островов, которые в настоящее время председательствуют в Африканском союзе (АС), - с африканской. Участники встречи обсудили несколько вопросов, представляющих общий интерес, в частности, прием АС в ряды "Большой двадцатки".

Председатель G20, индийский премьер-министр Нарендра Моди направил в июне письмо всем лидерам "двадцатки" с предложением о приеме Африканского союза в ряды G20. Все они поддержали его инициативу. На открывшемся 9 сентября в Нью-Дели саммите "двадцатки" объявлено, что АС принят в Группу двадцати, которая отныне насчитывает 21 члена. Афросоюз после ЕС стал второй по счету региональной организацией, которая получила статус члена G20. Ранее из государств Африки только ЮАР входила в Группу двадцати.