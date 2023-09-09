В КНР заявили, что взаимозависимость Китая и ЕС не равноценна нарушению безопасности

Премьер китайского Госсовета Ли Цян отметил, что усиление открытости и успешное развитие страны означают для мира благоприятные возможности, а не опасность

ПЕКИН, 9 сентября. /ТАСС/. Взаимная зависимость Китая и Евросоюза не повод для обвинений в нарушении безопасности той или иной стороны и политизации экономических вопросов. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Нью-Дели, где проходит саммит Группы двадцати.

"Нельзя просто ставить знак равенства между взаимозависимостью [Китая и ЕС] и нарушением безопасности, - приводит слова Ли Цяна агентство Xinhua. - Тем более не стоит всецело увязывать вопросы безопасности с экономическими проблемами, заниматься их полной политизацией".

Как уточнил глава китайского правительства, "противодействие рискам и сотрудничество не противоположные понятия". Он подчеркнул, что усиление открытости и успешное развитие КНР означают для мира благоприятные возможности, а не опасность.

Ли Цян напомнил Урсуле фон дер Ляйен, что Пекин стремится к партнерству с Брюсселем в области зеленых технологий, в секторе экологически чистой энергетики и в сфере финансов. Он добавил, что Китай выступает за сотрудничество на принципах равноправия и справедливой конкуренции, за обеспечение недискриминирующих условий для бизнеса.

Премьер Госсовета КНР также указал на необходимость того, чтобы китайско-европейские отношения стали стабилизирующим фактором для глобальной экономики. "Китай готов вместе с ЕС <...> путем взаимодействия и координации углублять взаимное доверие, устранять разногласия, сообща вносить еще более активный вклад в дело глобального мирного развития", - отметил он.