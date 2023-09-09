В США сообщили о проведении в ноябре переговоров Байдена с Видодо

Встреча состоится в Вашингтоне, отметил Белый дом

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден встретился с индонезийским лидером Джоко Видодо на полях саммита Группы двадцати в Нью-Дели, главы двух государств намерены провести переговоры в ноябре в Вашингтоне. Об этом сообщил Белый дом.

"Президент Байден с нетерпением ждет встречи с президентом Видодо в Вашингтоне для проведения двусторонней встречи в Белом доме в ноябре этого года, а также с нетерпением ждет встречи с президентом Видодо в Сан-Франциско для участия в неделе экономического саммита АТЭС", - отмечается в распространенном заявлении.

Индия с 1 декабря 2022 года председательствует в Группе двадцати. Саммит в Нью-Дели проходит 9-10 сентября в очном формате. На него приглашены лидеры всех стран "двадцатки" и еще девяти государств (Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур). Российскую делегацию в Индии возглавляет глава МИД Сергей Лавров, китайскую - премьер Госсовета КНР Ли Цян.