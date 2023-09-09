Figaro: подсветка Эйфелевой башни погаснет в 23:00 в знак солидарности с Марокко

По словам мэра Парижа Анн Идальго, поддержка будет не только символической, но и финансовой, в настоящее время администрация города оценивает возможный вклад в поддержку пострадавшего от стихийного бедствия королевства

ПАРИЖ, 9 сентября. /ТАСС/. Эйфелева башня погасит огни подсветки почти на час раньше обычного, в 23:00 (00:00 мск) в знак солидарности с жителями Марокко, где произошло сильное землетрясение, унесшее жизни более 1 тыс. человек. Об этом сообщила в субботу газета Le Figaro.

Традиционно подсветка Эйфелевой башни выключалась в 01:00 по местному времени (02:00 мск). Однако в период подготовки к возможной нехватке электроэнергии этой зимой из-за останова половины атомных реакторов в стране власти решили показать гражданам пример в деле экономии электроэнергии, начав заметно раньше выключать подсветку некоторых исторических монументов, в том числе Эйфелевой башни и Лувра. В настоящее время башня гасит огни примерно в 23:45 после отбытия последних туристов, однако в знак солидарности с Марокко отключение подсветки перенесли на еще более ранний срок.

"Это позволит продемонстрировать полную и очевидную поддержку Марокко", - приводит слова мэра французской столицы Анн Идальго газета Le Figaro. Она отметила, что поддержка будет не только символической, но и финансовой, в настоящее время администрация Парижа оценивает возможный вклад в поддержку пострадавшего от стихийного бедствия королевства.

В свою очередь президент Института арабского мира Джек Ланг заявил журналистам, что вечером на фасаде учебного заведения будет спроецирована надпись "Марокко в нашем сердце". Также над входом в здание будет вывешен марокканский флаг.

Ранее МИД Франции сообщило, что французские региональные власти и муниципалитеты обратились в министерство с предложением оказать финансовую поддержку для будущей гуманитарной помощи и других мер поддержки, "которые будут оказаны по согласованию с марокканскими властями". Общий объем предлагаемой помощи к настоящему моменту оценивается в €2 млн без учета предложений частных компаний.