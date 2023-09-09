В Бразилии заявили о поддержке возобновления Черноморской зерновой инициативы

Бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва отметил, что страна готова внести вклад в реализацию любых реальных предложений диалога

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 9 сентября. /ТАСС/. Правительство Бразилии поддерживает возобновление Черноморской зерновой инициативы. Об этом сообщает в субботу пресс-служба президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы по итогам его переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

"Лула высоко оценил посреднические усилия турецкого правительства в конфликте между Россией и Украиной, в рамках которых были достигнуты конкретные результаты, в том числе соглашение об обмене пленными. Бразильский президент подчеркнул, что Бразилия готова внести вклад в реализацию любых реальных предложений диалога и заверил в поддержке Бразилией возобновления зерновой сделки, чтобы обеспечить продовольственную безопасность для как можно большего числа стран мира", - говорится в распространенном сообщении. Как подчеркнул Лула да Силва, препятствия для торговли удобрениями "вредят самым бедным странам".

С момента прихода к власти в январе 2023 года Лула да Силва заявлял, что Россия является гарантом долгосрочного мира во всем мире. Он уже выступал с инициативой разработать новый международный формат для создания возможности диалога между Москвой и Киевом. Президент Бразилии также говорил, что готов при необходимости выступить посредником при проведении прямых переговоров между российским и украинским президентами. Киев, в свою очередь, приглашает Бразилиа к взаимодействию по "формуле мира" президента Украины Владимира Зеленского. Ранее Бразилия и развивающиеся страны не поддержали эту инициативу.