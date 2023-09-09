В Румынии сообщили о якобы обнаруженных новых обломках беспилотника

Президент страны Клаус Йоханнис сообщил, что проинформировал об этом по телефону генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга

БУХАРЕСТ, 9 сентября. /ТАСС/. Президент Румынии Клаус Йоханнис утверждает, что на территории страны найдены новые обломки иностранного беспилотного летательного аппарата. Соответствующее заявление размещено на сайте администрации главы государства.

"Обнаружение сегодня румынскими властями на территории Румынии вблизи границы с Украиной новых фрагментов беспилотника, подобного тем, которые используются российской армией, показывает, что имело место совершенно неприемлемое вторжение в суверенное воздушное пространство Румынии, государства - члена НАТО, с реальным риском для безопасности румынских граждан", - говорится в документе. Согласно версии президента, этот инцидент может быть связан с "российскими атаками на украинские порты на Дунае".

Йоханнис сообщил, что проинформировал об этом по телефону генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. По словам главы государства, собеседник "вновь заверил [его] в полной поддержке Румынии Североатлантическим альянсом и союзниками, что было доказано, например, недавним решением США увеличить присутствие в Румынии за счет размещения самолетов F-16 в рамках миссии воздушной полиции в Румынии".

Минобороны страны сообщило в субботу об обнаружении военнослужащими ВМС новых обломков беспилотника в уезде Тулча. Ведомство отметило, что теперь предстоит провести техническую экспертизу. Его представитель Константин Спыну уточнил в интервью телеканалу Digi24, что речь идет не о том месте, где 5 сентября были найдены обломки другого аппарата.