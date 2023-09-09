Президент Бразилии считает неуместным обсуждение ситуации на Украине в формате G20

По словам Луиса Инасиу Лулы да Силвы, для этого необходимо задействовать институты ООН

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сентября. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва считает неуместным обсуждение текущей ситуации на Украине в формате "Группы двадцати" (G20). Его заявление индийским СМИ приводит телеканал CNN Brasil.

"G20 создали из-за кризиса 2008 года для обсуждения экономических вопросов, Бреттон-Вудских институтов, Всемирного банка и МВФ. Поэтому, мы полагаем что Индия не является идеальной площадкой для обсуждения этой войны", - сказал он, заявив, что с его точки зрения, для этого необходимо задействовать институты ООН.

"19 сентября начинается ГА ООН. Вопросы войны и мира нужно обсуждать там. Именно там нужно усаживать [президента России Владимира] Путина и [президента Украины] Зеленского за стол переговоров", - сказал он.

С момента прихода к власти в январе 2023 года Лула да Силва заявлял, что Россия является гарантом долгосрочного мира во всем мире. Он уже выступал с инициативой разработать новый международный формат для создания возможности диалога между Москвой и Киевом. Президент Бразилии также говорил, что готов при необходимости выступить посредником при проведении прямых переговоров между российским и украинским президентами. Киев, в свою очередь, приглашает Бразилиа к взаимодействию по "формуле мира" Зеленского. Ранее Бразилия и развивающиеся страны не поддержали эту инициативу.