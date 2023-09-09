СМИ: правящая в Сенегале коалиция выдвинула премьера кандидатом на пост президента

По информации Seneweb, речь идет об Амаду Ба

ПРЕТОРИЯ, 9 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Сенегала 62-летний Амаду Ба стал кандидатом от правящей коалиции "Бенно Бокк Йакаар" ("Объединение за перемены") на предстоящих в начале 2024 года президентских выборах. Об этом сообщил сенегальский новостной портал Seneweb.

"Амаду Ба является единым и единственным кандидатом от коалиции", - говорится в послании президента страны Маки Саля, зачитанном на брифинге главой "Бенно Бокк Йакаар" Мустафой Ньяссом. Ранее Саль объявил, что не будет добиваться переизбрания. Конституция Сенегала ограничивает пребывание политика на посту главы государства двумя сроками. Саль уже дважды побеждал на выборах.

Президентские выборы назначены в Сенегале на 25 февраля 2024 года. О намерении баллотироваться уже объявил находящийся в тюрьме лидер оппозиции Усман Сонко. Он обвиняется в призыве к восстанию, посягательстве на государственную безопасность, заговоре против государственной власти, действиях, направленных на подрыв общественной безопасности и провоцирование серьезных политических беспорядков. Суд по делу Сонко должен начаться в ближайшее время.