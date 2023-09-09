9 сентября, 18:45

Король Марокко поручил помочь всем людям, кто остался без крова в результате землетрясения

Мухаммед VI поручил создать межведомственную комиссию, ответственную за реализацию срочной программы по восстановлению и реконструкции разрушенного жилья в пострадавших районах в кратчайшие сроки

РАБАТ, 9 сентября. /ТАСС/. Король Марокко Мухаммед VI поручил оказать немедленную помощь всем людям, оказавшимся без крова в результате землетрясения, которое произошло поздним вечером 8 сентября. Об этом говорится в коммюнике дворца.

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Решение об этом было объявлено на встрече под председательством монарха, посвященной последствиям землетрясения, на которой присутствовали некоторые члены правительства, руководители силовых ведомств.

Король дал указание немедленно помочь всем людям, оказавшимся без крова в результате землетрясения, в частности, в вопросе обеспечения проживания, питания и всех других основных потребностей.

Мухаммед VI поручил незамедлительно создать межведомственную комиссию, ответственную за реализацию срочной программы по восстановлению и реконструкции разрушенного жилья в пострадавших районах в кратчайшие сроки. Также дано указание властным органам покрыть расходы людей, находящихся в бедственном положении, в том числе сирот. 

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