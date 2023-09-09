Боррель: дорога через Агдам в Карабах не может стать альтернативой Лачинскому коридору

Глава внешнеполитической службы Евросоюза подтвердил свою озабоченность гуманитарной ситуацией, в которой оказались карабахские армяне

БРЮССЕЛЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель в телефонном разговоре с руководителем МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым призвал к разблокировке Лачинского коридора, поскольку в Брюсселе не видят альтернативы в виде дорожного сообщения с Нагорным Карабахом через Агдам.

"В ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Байрамовым я подтвердил свою озабоченность гуманитарной ситуацией, в которой оказались карабахские армяне. Лачинский коридор должен быть немедленно открыт. Другие дороги, такие как [через] Агдам, могут быть открыты как часть решения, но не как альтернатива", - написал Боррель на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

В четверг армянский премьер-министр Никол Пашинян выступил с утверждением, что Азербайджан сосредоточил войска на границе с Арменией и разделительной линии с Нагорным Карабахом. В Баку это опровергли. В тот же день российские миротворцы зафиксировали два нарушения режима прекращения огня в Шушинском районе в Карабахе, пострадавших нет, ведется расследование.

В пятницу в Баку сообщили, что Армения концентрирует на границе с Азербайджаном живую силу и военную технику. Как утверждают в азербайджанском МИД, армянские военные "открыто роют новые окопы, возводят укрепления". На фоне заявлений об обострении ситуации вокруг Карабаха в Ереване сообщили о проведении совместных с США учений.

Население Нагорного Карабаха получает гуманитарную помощь при содействии российских миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК), а жители региона, которые нуждаются в медицинской помощи, при содействии МККК отправляются в Армению. 15 июня после перестрелки между армянскими и азербайджанскими пограничниками Баку запретил доставку любой гуманитарной помощи в Карабах.