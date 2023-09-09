Премьер Армении подписал указ об увольнении начальника Службы государственной охраны

Артура Гаспаряна назначили исполняющим обязанности начальника службы

ЕРЕВАН, 9 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян уволил руководителя Службы государственной охраны республики. Подписанный в субботу указ опубликован на государственном портале e-gov.am.

"Руководствуясь законом "Об обеспечении безопасности лиц, подлежащих специальной государственной защите", освободить от должности начальника Службы государственной охраны Саргиса Ованнисяна. Назначить заместителя начальника Артура Гаспаряна исполняющим обязанности начальника службы", - говорится в документе.

Целями и задачами службы являются прогнозирование и выявление угроз объектам государственной охраны, реализация комплексных мероприятий по предотвращению угроз, обеспечение безопасности объектов государственной охраны в местах их постоянного или временного нахождения, в том числе при движении транспорта.