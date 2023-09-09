На Украине решили призывать в армию ограниченно годных к военной службе

Уполномоченный по правам человека в стране Дмитрий Лубинец пообещал, что граждане, имеющие проблемы со здоровьем, смогут служить "в войсках, которые не связаны с передовой"

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Власти Украины намерены призывать в армию граждан, имеющих проблемы со здоровьем, из-за которых они были ранее признаны ограниченно пригодными к военной службе. Об этом сообщил украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, по словам которого решение о ликвидации статуса "ограниченно пригодного" к призыву и мобилизации приняли на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) под председательством президента страны Владимира Зеленского.

"Гражданин Украины должен либо быть пригоден к исполнению военной службы, либо непригоден", - заявил Лубинец в эфире украинского телемарафона. "Это требует урегулирования. Этот [вопрос] был отдельно заслушан на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в присутствии президента [Зеленского] и членов СНБО, я там делал доклад. Решение такое, что нужно убрать это "ограниченно пригодный", - сказал Лубинец.

Он также сообщил, что в ходе проверки украинскими властями военно-медицинских комиссий было выявлено много случаев, когда людям, у которых нет проблем со здоровьем, за взятки выдавали справки о непригодности к службе в армии. Лубинец добавил, что справки об ограниченной пригодности к военному призыву выдавали гражданам с хроническими заболеваниями.

Омбудсмен пообещал, что граждан, у которых есть проблемы со здоровьем, на Украине будут направлять на места службы, не связанные с пребыванием на передовой. "Если в силу своего здоровья гражданин не пригоден для выполнения боевых задач с автоматом в руках прямо на передовой и у него есть, например, проблемы с позвоночником, он может находиться в штабе или в составе ракетных войск, может заниматься военным направлением IT", - считает украинский омбудсмен. "[Надо] показать гражданину Украины, что если он пригоден для военной службы, но у него есть проблемы со здоровьем, то он пригоден для службы в войсках, которые не связаны с передовой", - заявил Лубинец.

17 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов по результатам проверки на коррупцию. В целом по стране возбуждено в общей сложности 112 уголовных дел в отношении сотрудников военкоматов, обвинения в коррупции предъявлены 33 лицам. В их числе областные военкомы, сотрудники городских и районных военкоматов, работники военно-медицинских комиссий.

Власти Украины ввели в стране военное положение 24 февраля 2022 года. В этот же день Зеленский подписал указ о проведении всеобщей мобилизации, начиная с 25 февраля. Действие указов о военном положении и мобилизации власти продлевали неоднократно. В связи с этим на выезд за границу мужчин в возрасте от 18 до 60 лет наложили запрет. В конце августа Зеленский сообщил, что военные обратились к нему с запросом призвать больше людей в вооруженные силы страны.