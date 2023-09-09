Власти Карабаха договорились с Азербайджаном о пропуске гуманитарной помощи

Советник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев отметил, что азербайджанский КПП на дороге в Армению продолжит свою работу

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Власти Нагорного Карабаха договорились с руководством Азербайджана об открытии дорог для пропуска гуманитарных грузов с территории, контролируемой Баку, в обмен на восстановление дорожного сообщения с Арменией. Об этом проинформировало агентство Reuters.

Как подтвердил ему советник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, оба маршрута "будут открыты одновременно". Между тем, по его словам, азербайджанский КПП на дороге в Армению продолжит свою работу.

Ранее агентство Арменпресс сообщило, что власти Карабаха приняли решение разрешить доставку российских грузов в Армению через город Аскеран. Кроме того, была достигнута договоренность касательно возобновления движения гуманитарных грузов российских миротворцев и Международного комитета Красного Креста по Лачинскому коридору. Агентство отметило, что этот шаг связан с серьезными гуманитарными проблемами в регионе.

В субботу парламент непризнанной Нагорно-Карабахской республики избрал нового президента. Им стал единственный кандидат Самвел Шахраманян.

Население Нагорного Карабаха получает гуманитарную помощь при содействии российских миротворцев и МККК, а жители региона, которые нуждаются в медицинской помощи, при содействии МККК отправляются в Армению. 15 июня после перестрелки между армянскими и азербайджанскими пограничниками Баку запретил доставку любой гуманитарной помощи в Карабах.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с 1988 года. В сентябре 2020 года в регионе в очередной раз развернулись активные бои. 9 ноября президент России Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий. В регион были введены российские миротворцы, которые обеспечивают работу гуманитарных коридоров. 17 мая 2023 года на саммите Совета Европы в Рейкьявике Пашинян заявил, что Ереван признает суверенитет Азербайджана в его границах, куда входит и Карабах.