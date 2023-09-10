В Баку опровергли связь между пропуском помощи из РФ в Карабах и открытием двух дорог

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев напомнил, что на погранично-пропускном пункте, установленном властями Азербайджана в Лачинском коридоре, "должен соблюдаться азербайджанский таможенный и пограничный режим"

БАКУ, 10 сентября. /ТАСС/. Договоренность о пропуске в Нагорный Карабах российской гуманитарной помощи не имеет отношения к вопросу открытия Лачинского коридора и дороги Агдам - Ханкенди. Об этом написал в субботу на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"Завтра продовольственный груз Российского Красного Креста отправится по дороге Агдам - Аскеран в направлении Ханкенди <...>. Это отдельная договоренность, и ее не следует путать с предложением об одновременном открытии дорог Агдам - Ханкенди и Лачин - Ханкенди для доставки грузов Международного комитета Красного Креста", - отметил он.

Помощник президента напомнил, что еще 1 сентября Баку выступил с инициативой одновременно открыть движение по Лачинскому коридору и маршруту Агдам - Ханкенди. "Однако незаконный режим [непризнанной Нагорно-Карабахской республики] отказался принять предложение", - отметил он.

При этом Гаджиев напомнил, что на погранично-пропускном пункте, установленном властями Азербайджана в Лачинском коридоре, "должен соблюдаться азербайджанский таможенный и пограничный режим".

Ранее агентство Арменпресс сообщило о достижении соглашения о доставке в Карабах направленного Россией гуманитарного груза по дороге, ведущей со стороны города Аскеран, и о возобновлении перевозки товаров гуманитарного назначения через Лачинский коридор при содействии российских миротворцев и Международного комитета Красного Креста. Азербайджанское общество Красного Полумесяца проинформировало 9 сентября, что РФ направила в Карабах гуманитарную помощь через Агдам. В организации отметили, что груз пересек российско-азербайджанскую границу, после чего его повезли в города Агдам и Аскеран. По утверждениям армянской стороны, Лачинский коридор, который является единственной сухопутной дорогой из Нагорного Карабаха в Армению, был перекрыт 12 декабря 2022 года группой азербайджанцев, а затем Баку официально установил КПП на границе с Арменией возле моста Хакари. Азербайджанская сторона неоднократно заявляла о готовности обеспечить снабжение армянского населения региона всем необходимым по автодороге, ведущей из Агдама.