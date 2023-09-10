СМИ: сотрудника британского парламента задержали по подозрению в шпионаже на Китай

По информации газеты The Sunday Times, гражданин Великобритании на протяжении нескольких лет работал с депутатами по вопросам международной политики и отношений с КНР

ЛОНДОН, 10 сентября. /ТАСС/. Британская полиция задержала в марте сотрудника парламента по подозрению в шпионаже в пользу Китая, об этом сообщила газета The Sunday Times. По ее информации, мужчина работал в качестве парламентского референта - обычно в обязанности сотрудника на подобной должности входит сбор информации, на основании которой депутаты формируют свою точку зрения по различным вопросам.

Как говорится в статье, мужчина, имевший пропуск в законодательный орган, был связан с депутатами из правящей Консервативной партии, в том числе с теми, кто имеет доступ к секретной информации. Среди них упоминаются замглавы МВД Великобритании Том Тугендхат и председатель комитета по международным делам британского парламента Алиша Кирнс.

Имя парламентского помощника не раскрывается. Известно, что он был задержан в Эдинбурге подразделением полиции по борьбе с терроризмом, а в его лондонской квартире был проведен обыск. Он - гражданин Великобритании, работал с депутатами по вопросам международной политики, в том числе отношений с Китаем, на протяжении последних нескольких лет.

Известно также, что в прошлом он работал и жил в Китае. Как пишет The Sunday Times, правоохранительные органы полагают, что там он мог быть завербован в качестве спящего агента, чтобы внедриться на родине в политические круги, критически важные для Пекина.

По этому же делу был задержан еще один мужчина. Он подозревается в преступлениях, связанных со шпионажем.

"Это крупная эскалация со стороны Китая. Мы никогда не видели ничего подобного ранее", - приводит издание слова неназванного высокопоставленного представителя британского правительства.

Заявление полиции

The Sunday Times приводит заявление Скотленд-Ярда, в котором говорится: "Сотрудники столичной полиции задержали двух мужчин 13 марта по подозрению в преступлениях, предусмотренных Законом о государственной тайне 1911. Мужчина в возрасте за 30 лет был арестован по адресу проживания в Оксфордшире, а мужчина в возрасте за 20 лет был арестован по адресу проживания в Эдинбурге. По обоим адресам проживания, а также по третьему адресу в восточном Лондоне, были проведены обыски. Оба мужчины были доставлен в полицейский участок на юге Лондона и были отпущены под залог до начала октября".

В связи с этим газета напоминает, что глава британской службы контрразведки МИ-5 Кен Маккаллум заявлял в июле прошлого года, что среди всех вызовов, с которыми Великобритания имеет дело, "правила игры сильнее всего меняет тот, что исходит от Коммунистической партии Китая". При этом министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в конце августа стал первым главой Форин оффиса за пять лет, который побывал в Пекине с визитом. Он пообещал, что обеспечение безопасности Великобритании всегда будет приоритетом Лондона при выстраивании отношений с Пекином, однако высказался за прагматичные, разумные рабочие отношения с Китаем.

Канцелярия премьер-министр Великобритании, представители парламента и МВД отказались предоставить The Sunday Times комментарий по этой теме.