На Украине могут ввести должность военного омбудсмена

Соответствующее заявление сделал новый глава Минобороны страны Рустем Умеров

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Новый министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о предстоящем введении новой должности военного омбудсмена. Соответствующее заявление он сделал на встрече так называемой Ялтинской европейской стратегии в Киеве.

"Мы сосредоточимся <...> на наших людях. И именно поэтому мы, вероятно, введем новую должность под названием "военный омбудсмен", который будет заниматься военными потребностями народа и наших воинов", - приводит слова министра издание "Украинская правда".

Ранее Умеров сообщил о планах ввести электронный военный билет, запустить единый реестр призывников, а также цифровизировать все процессы деятельности военно-врачебных комиссий.

Верховная рада 6 сентября завершила процесс замены главы военного ведомства, о чем объявил 3 сентября украинский президент Владимир Зеленский. 5 сентября в отставку отправили Алексея Резникова, занимавшего эту должность с ноября 2021 года. 6 сентября Рада утвердила вместо него Умерова, который ранее возглавлял Фонд государственного имущества. Отставка Резникова произошла на фоне очередного коррупционного скандала в Минобороны, связанного со злоупотреблениями во время госзакупок, а также ввиду отсутствия успехов в ходе широко разрекламированного Киевом контрнаступления. Зеленский признал кризис доверия в обществе к Минобороны и потребовал от нового министра в кратчайшие сроки восстановить репутацию ведомства.