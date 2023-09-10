Мятежники в Нигере обвинили Францию в подготовке военного вмешательства

Они отметили, что Париж размещает воинский контингент в Кот-д'Ивуаре, Сенегале, Бенине и других странах ECOWAS

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Мятежники в Нигере обвинили Францию в развертывании вооруженных сил у африканского государства для последующей интервенции. Об этом мятежники заявили на национальном телевидении.

"Франция продолжает развертывать свои силы в нескольких странах Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS - прим. ТАСС) в рамках подготовки к агрессии против Нигера, которую она рассматривает во взаимодействии с этой организацией", - приводит агентство AFP заявление мятежников. Они отметили, что Париж размещает воинский контингент в Кот-д'Ивуаре, Сенегале, Бенине и других странах ECOWAS.

В конце июля в Нигере группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума от власти. Для управления страной мятежниками был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. ECOWAS, в котором членство Нигера было приостановлено, ввело против мятежников санкции и потребовало от них освободить Базума, пригрозив применением силы.