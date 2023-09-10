Сирийские войска уничтожили более 100 террористов в ходе ударов по Идлибу и Хаме

Свыше 80 боевиков получили ранения

БЕЙРУТ, 10 сентября. /ТАСС/. Артиллерия сирийской армии нанесла массированные удары по базам бандформирований в провинциях Идлиб и Хама в ответ на неоднократные нарушения боевиками режима прекращения огня в северной зоне деэскалации. Об этом говорится в заявлении Минобороны арабской республики, переданном агентством SANA.

"Наши доблестные вооруженные силы после тщательного наблюдения за передвижением и местами дислокации террористов, их вооружением и техникой нанесли удары по командным пунктам, укреплениям и многочисленным складам боеприпасов. В результате было уничтожено 111 боевиков, еще более 80 получили ранения", - отмечается в тексте.

В нем указывается, что военная операция была проведена после нескольких попыток противника захватить оборонительные рубежи правительственных сил на участке фронта между поселками Эль-Маладжа и Хазарин. При отражении этих атак погибли сирийские военнослужащие.

Активность боевиков из экстремистской организации "Ансар ат-Таухид", связанной с группировкой "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), заметно возросла с начала 2023 года. Бандформирования регулярно совершают нападения на населенные пункты в долине Сахль-эль-Габ, находящиеся под защитой сирийской армии. Жертвами их обстрелов стали 83 мирных жителя, в том числе 29 детей и 11 женщин.