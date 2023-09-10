Президент Бразилии намерен приехать в Россию на саммит БРИКС

Луис Инасиу Лула да Силва рассчитывает на ответный визит российского лидера на G20

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 10 сентября. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва собирается посетить Россию в следующем году для участия в саммите объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) и рассчитывает на ответный визит российского лидера Владимира Путина на саммит "Группы двадцати" в Бразилии. Об этом он заявил в субботу в интервью индийскому телеканалу Firstpost.

"Он получит приглашение. Саммит БРИКС в России в следующем году пройдет до саммита G20 в Бразилии, и я поеду на саммит БРИКС в Россию", - сказал он, добавив, что не сомневается в участии в мероприятии лидеров других участников объединения.

"После этого, я надеюсь, все они приедут на саммит G20 в Бразилию и почувствуют атмосферу мира, увидят, что мы любим музыку, карнавал, футбол, и нам нравится оказывать гостям теплый прием", - добавил глава государства. "Уверен, что Путин может спокойно приезжать в Бразилию", - сказал Лула да Силва, отвечая на замечание журналиста о том, что крупнейшее южноамериканское государство является членом Международного уголовного суда.

"Покуда я являюсь президентом Бразилии, его не арестуют. Никого в Бразилии не арестуют без разрешения властей", - заверил политик, подчеркнув, что этот вопрос следует рассматривать с позиций защиты государственного суверенитета его страны.