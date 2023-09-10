Мьянма на ВЭФ планирует подписать некоторые соглашения с Россией

Министр промышленности республики Чарли Тан отметил, что Мьянма высоко оценивает уровень экономического взаимодействия с РФ, и стороны продолжат укреплять эти связи

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Делегация Мьянмы на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) планирует подписать с российской стороной некоторые соглашения, в том числе по туризму. Об этом заявил ТАСС министр промышленности республики Чарли Тан.

"Да, некоторые соглашения планируется подписать, в том числе по туризму, - сказал он на полях ВЭФ, отвечая на вопрос. - Я работаю по вопросу металлургического завода в нашей стране, работа над этим продолжается".

По его словам, Мьянма высоко оценивает уровень экономического взаимодействия с Россией, и стороны продолжат укреплять эти связи.

"Сотрудничество России и Мьянмы сейчас на очень хорошем уровне, оно очень быстро развивается. В прошлом году здесь, во Владивостоке, был наш премьер-министр [Мин Аун Хлайн], и в этом году российские партнеры пригласили нас продолжать все больше развивать связи", - отметил он.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.