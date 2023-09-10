Мэр Себу планирует организовать визит глав городов Филиппин в Москву

Майкл Рама отметил, что цель инициативы - обмен опытом

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Лига филиппинских городов планирует организовать визит мэров в Москву для обмена опытом. Об этом заявил ТАСС глава города Себу Майкл Рама, являющийся президентом лиги, на полях Восточного экономического форума.

"Сейчас я являюсь президентом Лиги филиппинских городов (объединяет более 140 городов - прим. ТАСС). И мы хотели бы организовать поездку в Москву с участием мэров так называемых высоко урбанизированных городов Филиппин. Мы сейчас ждем, чтобы почетный консул РФ и наш посол здесь это согласовали", - сказал политик.

"Политика пройдет, а дружба должна оставаться, - отметил мэр, рассуждая о влиянии политических процессов на связи государств. - Я избираюсь на три года, потом новая выборная гонка, потом снова новая. А отношения между народами остаются".

Рама также рассказал, что посетил Санкт-Петербург, где был поражен историческими памятниками, которые "напомнили о великой истории России", и добавил, что ему очень нравится во Владивостоке, который, как и Себу, является портовым городом.