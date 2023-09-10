10 сентября, 03:25

Мадуро заявил о необходимости укрепления отношений КНР и Латинской Америки

Президент Венесуэлы подчеркнул, что расширение связей Китая и региона, а также реформирование ООН ускорят создание нового справедливого миропорядка

КАРАКАС, 10 сентября. /ТАСС/. Укрепление связей Китая со странами Латинской Америки и Карибского бассейна, а также реформирование ООН ускорят создание нового справедливого миропорядка. Об этом заявил в интервью агентству Синьхуа президент Венесуэлы Николас Мадуро.

"Работа будет осуществляться по трем направлениям: укрепление отношений Китая с государствами Латинской Америки и Карибского бассейна, <...> укрепление и расширение группы защиты Устава Организации Объединенных Наций и присоединение Венесуэлы к БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР - прим. ТАСС), чтобы продолжить процесс рождения нового мира", - сказал он.

Мадуро с 8 по 14 сентября находится с государственным визитом в Китае. По прибытии в Шэньчжэнь он заявил, что нынешняя поездка станет исторической с точки зрения укрепления сотрудничества и разработки новой мировой геополитики, а для венесуэльского народа будет "дождь из хороших новостей". 

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Мадуро, НиколасВенесуэлаКитай
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