Президент Индонезии призвал отказаться от деления стран на развитые и развивающиеся

Джоко Видодо заявил об этом во время выступления на саммите G20

ТОКИО, 10 сентября. /ТАСС/. Мир должен отказаться от деления стран на развитые и развивающиеся. Об этом президент Индонезии Джоко Видодо заявил, выступая в Нью-Дели на саммите G20.

"Нам необходимо положить конец дихотомии, которая разделяет [мир] на север и юг, развитые и развивающиеся [страны], на восток и запад", - привел его слова секретариат.

"Индонезия продолжает высказывать мнения и интересы [стран] глобального Юга, а также поощрять более широкое региональное представительство. По этой причине я приветствую участие Африканского союза в G20", - добавил Видодо.

Саммит G20 проходит в Индии с 9 по 10 сентября. В субботу после длительного обсуждения и согласования удалось принять итоговое совместное заявление. Индонезия председательствовала в "двадцатке" в прошлом году.