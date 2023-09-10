Маск считает, что президентом США является тот, кто управляет телесуфлером Байдена

Портал The Babylon Bee ранее сообщил, будто бы несколько законодателей-республиканцев призвали уйти в отставку специалиста, который "каждый день говорит Байдену, что делать"

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. Настоящим президентом США является не Джо Байден, а тот, кто управляет его телесуфлером. Такое мнение выразил Илон Маск.

"Настоящий президент - это тот, кто контролирует телесуфлер", - написал он в социальной сети X (ранее Twitter). Так Маск прокомментировал шуточную публикацию сатирического портала The Babylon Bee. В ней говорится, будто бы несколько законодателей-республиканцев призвали уйти в отставку специалиста, который "каждый день говорит Байдену, что делать".

Президенту в ноябре прошлого года исполнилось 80 лет. Он нередко допускает в своих публичных выступлениях различные оговорки и словесные ляпы. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение умственные и физические способности главы государства продолжать руководить Соединенными Штатами.

В июле 2022 года Байден прочел с телесуфлера технические подсказки вместе с основным текстом выступления.