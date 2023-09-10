10 сентября, 05:21

Лидер Таджикистана выразил соболезнования королю Марокко в связи с землетрясением

Эмомали Рахмон пожелал выздоровления всем пострадавшим

ДУШАНБЕ, 10 сентября. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI в связи с гибелью более 2 тыс. человек при землетрясении. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Читайте также
Что известно о землетрясении в Марокко

"Мы с чувством глубокой скорби восприняли известие о гибели и ранении большого количества людей вследствие сильного землетрясения в дружественном Марокко. В связи с трагическими последствиями этого стихийного бедствия выражаю наши искренние соболезнования и слова сочувствия вам, родным и близким погибших и всему дружественному народу Марокко", - говорится в тексте телеграммы.

Рахмон также пожелал выздоровления всем пострадавшим. 

Теги:
Мухаммед VIТаджикистанРахмон, ЭмомалиМарокко
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация