Си Цзиньпин призвал к экономическому возрождению Северо-Восточного Китая

ПЕКИН, 10 сентября. /ТАСС/. Председатель КНР, генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Си Цзиньпин призвал к всеобъемлющему возрождению Северо-Восточного Китая как экономической базы страны. Как сообщает сайт "Синьхуаван", глава китайского государства и правящей партии выступил на симпозиуме в Харбине (провинция Хэйлунцзян) с "важной речью".

"Стремитесь выйти на новый путь высококачественного развития и устойчивого оживления, а также стремитесь написать новую главу всеобъемлющего возрождения Северо-Восточного Китая", - приводятся слова председателя КНР. В материале отмечается, что симпозиум был посвящен разработке нового плана всестороннего возрождения и развития Северо-Востока как промышленной и сельскохозяйственной базы страны.

"Очень важно поддерживать стратегические позиции национальной оборонной безопасности, продовольственной безопасности, экологической безопасности, энергетической безопасности и промышленной безопасности, и это связано с общей ситуацией национального развития", - приводит сайт слова китайского лидера.

Судя по материалам симпозиума, особое внимание будет уделяться развитию таких предприятий, как оборонная и энергетическая корпорация "Ичжун" (China First Heavy Industries, CFHI), автомобильный концерн FAW (China First Automobile Group Co., Ltd), высокотехнологичное предприятию по производству мобильных телефонов и смарт-терминалов Antian Technology Group Co., Ltd, а также зерновому производству в трех провинциях Северо-Восточного Китая и автономном районе Внутренняя Монголия.

Индустриальная база китайского Северо-Востока была заложена в 50-е годы ХХ века благодаря сотрудничеству с СССР.