Zeit: итоговая декларация G20 говорит о провале планов изолировать Россию

Как напомнил обозреватель газеты, заявление, принятое в 2022 году на саммите на Бали, расценивали как "пощечину" РФ

БЕРЛИН, 10 сентября. /ТАСС/. Отсутствие в итоговой декларации G20 пассажа об осуждении России говорит о провале планов изолировать РФ. Об этом говорится в статье "На пути в мультиполярный мир" в газете Die Zeit.

"Был ли саммит G20 вопреки ожиданиям успехом? Канцлер Олаф Шольц как минимум попытался так представить результат. Но реальность скорее отрезвляет", - говорится в материале.

Обозреватель издания напомнил, что заявление, принятое год назад на саммите на Бали, расценивали как "пощечину" РФ. Сейчас же Шольц "признает то, что уже невозможно скрывать": в декларации нет осуждения, "не было упоминания и о пощечине", отмечается в статье.

В субботу на пресс-конференции канцлер заявил, что считает успехом итоговое заявление. В нем лидеры G20 признали различие взглядов и оценок по ситуации на Украине среди членов сообщества. Они призвали все государства соблюдать принципы норм международного права, в том числе относительно суверенитета и территориальной целостности, а также отметили важность мирного разрешения конфликтов и диалога.

Саммит "двадцатки" в Нью-Дели продлится до 10 сентября. На него приглашены лидеры всех стран G20 и еще девяти государств (Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур). Российскую делегацию в Индии воглавляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.