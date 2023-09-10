В Мьянме указали на этническую напряженность в стране из-за колониальной политики Британии

Также она привела к обнищанию населения государства, отметил министр промышленности Мьянмы Чарли Тан

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Колониальная политика Великобритании привела к появлению этнической напряженности и социального неравенства в Мьянме, а также к обнищанию населения страны. Об этом заявил министр промышленности Мьянмы Чарли Тан, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ)

"Более ста лет Мьянма находилась под владычеством Великобритании - до объявления независимости в 1948 году. <...> Британцы создали централизованную администрацию, которая подорвала традиционную модель управления, что привело к появлению этнической напряженности, которая существует и по сей день", - сказал он.

По его словам, британцы активно эксплуатировали природные ресурсы страны, вывозили минеральное сырье, что "привело к социальному неравенству и обнищанию многих граждан Мьянмы". "Британцы навязывали свои традиции, свой язык, что привело к эрозии традиционной культуры в Мьянме. Последствия ощущаются и сегодня, что создает проблемы для сохранения нашего культурного наследия", - отметил министр.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.