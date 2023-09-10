В Белом доме не исключили поставки ракет ATACMS Украине

При этом администрация США пока не готова объявить о таком шаге, отметил первый заместитель помощника американского президента по национальной безопасности Джонатан Файнер

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Администрация США не исключает начала поставок ракет ATACMS Украине, но пока не готова объявить о таком шаге. Об этом заявил на брифинге для журналистов первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер.

"Мы ничего не исключаем на данный момент. Нам нечего объявить о решениях относительно новых средств [для Украины]", - сказал он, комментируя публикацию телеканала ABC, согласно которой ATACMS могут быть включены в новый пакет военной помощи США Киеву. Файнер добавил, что США намерены обеспечивать Украину вооружениями, которые "позволят добиваться успеха на поле боя".