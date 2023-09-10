10 сентября, 06:07,
обновлено 10 сентября, 06:24
Военная операция на Украине

В Белом доме не исключили поставки ракет ATACMS Украине

South Korean Defense Ministry via Getty Images
Тактическая баллистическая ракета Atacms
© South Korean Defense Ministry via Getty Images

При этом администрация США пока не готова объявить о таком шаге, отметил первый заместитель помощника американского президента по национальной безопасности Джонатан Файнер

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Администрация США не исключает начала поставок ракет ATACMS Украине, но пока не готова объявить о таком шаге. Об этом заявил на брифинге для журналистов первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Мы ничего не исключаем на данный момент. Нам нечего объявить о решениях относительно новых средств [для Украины]", - сказал он, комментируя публикацию телеканала ABC, согласно которой ATACMS могут быть включены в новый пакет военной помощи США Киеву. Файнер добавил, что США намерены обеспечивать Украину вооружениями, которые "позволят добиваться успеха на поле боя". 

Теги:
УкраинаСШАВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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