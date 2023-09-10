10 сентября, 06:11,
обновлено 10 сентября, 06:54
Cаммит G20

У Белого дома нет информации о контактах между чиновниками США и Лавровым на саммите G20

Как заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер, он не знает о том, чтобы американский лидер Джо Байден говорил с премьером Госсовета КНР Ли Цяном

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер заявил на брифинге для журналистов, что не располагает данными о каких-либо контактах на саммите Группы двадцати (G20) в Нью-Дели между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и американскими должностными лицами.

На вопрос о том, говорили ли официальные лица США с главой МИД РФ на саммите, Файнер ответил: "Насколько я знаю, нет". Рассказывая о встречах, которые провел в Нью-Дели президент США Джо Байден, Файнер сообщил: "Я не осведомлен о том, чтобы он говорил с министром иностранных дел Лавровым или с премьером Китая (премьером Госсовета КНР Ли Цяном - прим. ТАСС)". 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияСаммит G20
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