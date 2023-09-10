Явка избирателей в первом туре составила почти 80%, но ни один из кандидатов на пост не смог получить необходимые 50% голосов

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сентября. /ТАСС/. Мальдивы проведут второй тур президентских выборов 30 сентября после того, как ни один из кандидатов на пост главы республики не смог получить более 50% голосов в ходе голосования в субботу. Об этом сообщил пресс-секретарь мальдивской избирательной комиссии Исмаил Хабиб.

"Второй тур президентских выборов пройдет 30 сентября", - написал Хабиб в соцсети Х (ранее Twitter).

Явка избирателей в первом туре составила почти 80%, то есть проголосовали 223 860 человек. Претендентами на пост президента были восемь кандидатов. Основная борьба развернулась между действующим главой государства Ибрагимом Мохамедом Солихом и кандидатом от партии "Народный национальный прогресс", мэром столицы Мале Мохаммедом Муиззу. Солих получил 39,12% голосов, Муиззу - 46,02%.

Нынешние выборы президента на Мальдивах являются пятыми по счету с 2008 года, когда в конституцию страны были внесены поправки о всенародном голосовании. До этого главу государства избирали депутаты парламента (Народного меджлиса) тайным голосованием. Эксперты называют Солиха кандидатом, заручившимся поддержкой Индии, тогда как его главный соперник Муиззу располагает протекцией Пекина.