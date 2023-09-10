Премьер Госсовета КНР призвал Пекин и Лондон не смешивать торговлю с политикой

Ли Цян заявил, что Китай и Британия "должны придерживаться открытого сотрудничества, защищать и расширять общие интересы"

ПЕКИН, 10 сентября. /ТАСС/. Китай и Великобритания не должны рассматривать торгово-экономические отношения через призму вопросов политики и безопасности. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с британским премьер-министром Риши Сунаком на полях саммита стран Группы двадцати (G20) в Нью-Дели.

"Обе стороны должны придерживаться открытого сотрудничества, защищать и расширять общие интересы, - приводит слова Ли Цяна агентство Xinhua. - Мы должны совместно противостоять смешиванию торгово-экономического сотрудничества с политикой и вопросами безопасности".

Также премьер Госсовета КНР призвал британского коллегу совместно обеспечивать стабильность и бесперебойность глобальных промышленных и логистических цепочек. Он отметил, что обе стороны обязаны должным образом преодолевать разногласия, а также уважать основные интересы и озабоченности друг друга. По его словам, Пекин и Лондон должны стремиться к стабильности и долгосрочному развитию китайско-британских отношений.

Саммит G20 проходит в Индии с 9 по 10 сентября. На него приглашены лидеры всех стран G20 и еще девяти государств (Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур). Российскую делегацию в Индии возглавляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, китайскую - премьер Госсовета КНР Ли Цян.