Польская оппозиция пообещала в случае победы представить к трибуналу действующую власть

Согласно рейтингам, оппозиционная "Гражданская платформа" отстает от правящей партии "Право и справедливость" на 10%

ТАСС, 10 сентября. Польская оппозиционная коалиция "Гражданская платформа" заявила о намерении в случае своей победы на выборах привлечь к ответственности действующего президента страны Анджея Дуду и премьер-министра Матеуша Моравецкого за совершенные ими, по мнению оппозиции, нарушения. Об этом говорится в предвыборной программе партии. Согласно рейтингам, "Гражданская платформа" отстает от правящей партии "Право и справедливость", за которую намерены отдать свой голос на 10% больше избирателей.

"За нарушения конституции и принципа верховенства права будут оперативно привлекать к ответственности и судить. С этой целью мы представим перед Государственным трибуналом: Анджея Дуду - за отказ принять присягу трех судей Конституционного суда", - цитирует программу польское издание Gazeta. Также оппозиция планирует привлечь к ответственности премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого за решения, которые, по ее мнению, могут привести к нарушениям в процессе голосования.

В программе перечисляются и другие политики, которых намерена обвинить оппозиция: это министр по контролю за государственными активами Яцек Сасин, министр юстиции и генпрокурор Збигнев Зёбро, глава Национального банка Адам Глапиньский, глава национального совета по телевидению и радиовещанию Мачей Свирский и министр культуры и национального наследия Петр Глиньский.

Согласно польской судебной системе, обращение к Государственному трибуналу может использоваться наравне с процессом объявления импичмента. Государственный трибунал также уполномочен отдавать распоряжения о лишении чиновников государственных постов, отзывать у лиц право голосовать или выдвигать свою кандидатуру для участия в выборах.

Парламентские выборы пройдут в Польше 15 октября, победившая на них партия сформирует новое правительство. По данным соцопросов, оппозиционная коалиция "Гражданская платформа" отстает от правящей партии "Право и справедливость", за которую намерены отдать свой голос на 10% больше избирателей.