10 сентября, 07:33
Cаммит G20

Индия передала Бразилии председательство в "Большой двадцатке"

Там в 2024 году пройдет следующий саммит объединения

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сентября. /ТАСС/. Индия официально передала председательство в "Большой двадцатке" Бразилии, где в 2024 году пройдет следующий саммит объединения, сообщает корреспондент ТАСС.

Церемония прошла на заключительной сессии саммита в Нью-Дели. Премьер-министр Индии Моди передал президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве символический молоток председателя под аплодисменты остальных участников саммита.

Саммит "двадцатки" в Нью-Дели завершается в воскресенье. Индия провела десятки министерских встреч в преддверии саммита, на самой встрече лидерам удалось согласовать совместную декларацию, несмотря на расхождения по некоторым вопросам, в первую очередь по украинскому конфликту. При этом до конца года в Индии состоится еще несколько мероприятий G20. 

Теги:
БразилияИндияСаммит G20
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