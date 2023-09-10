Депутат Молдавии считает, что расследование о шпионаже посольства РФ "высосали из пальца"

Комментируя публикации в молдавских СМИ о якобы шпионаже российского диппредставительства и возможных последствиях, Адриан Албу указал, что действия властей "сложно предугадать"

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Расследование о "шпионской деятельности" посольства РФ в Кишиневе, после которого последовало решение о высылке российских дипломатов, было "высосано из пальца". Об этом заявил ТАСС депутат парламента Молдавии от Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), выдвинутый кандидатом на пост мэра Кишинева, Адриан Албу на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Это высосанный из пальца скандал, просто для того, чтобы сделать так, чтобы большую часть российских дипломатов вывезти из Молдовы, - указал он. - На самом деле, если просто проведем анализ, мы увидим, что у каждого посольства в Республике Молдова, какую бы сторону оно не представляло, есть и военный атташе, есть и антенна на тех же зданиях. Поэтому я не понял смысл данного действия".

"Скорее всего, это был приказ кураторов, которые есть у нынешней власти, и они просто безоговорочно все сделали", - указал депутат.

Комментируя новые публикации в молдавских СМИ о якобы шпионаже российского диппредставительства и возможных последствиях, Албу указал, что дальнейшие действия властей "сложно предугадать". "Но мы видим, что каждый раз они все более не рассудительные, то есть они логике не поддаются", - заключил парламентарий.

О высылке дипломатов

14 августа в Москву возвратились сотрудники российских загранучреждений в Молдавии и члены их семей, вынужденные покинуть республику из-за соответствующего шага молдавских властей. Высылке российских дипломатов предшествовала публикация в СМИ и социальных сетях журналистского расследования, где авторы выразили обеспокоенность количеством спутниковых антенн на здании посольства и обвинили дипломатов в шпионаже. После этого посол России Олег Васнецов был вызван в Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии для объяснений.

Молдавская сторона уведомила дипломата о необходимости до 15 августа сократить персонал российского посольства до численности представительства республики в Москве - 10 дипломатических работников и 15 человек, отвечающих за административные и технические функции. Вице-премьер - министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску объяснил это решение подозрениями в "недружественных" действиях российских дипломатов, "шпионаже" и попытках дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в стране.

Официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова заявила, что недружественный шаг молдавской стороны не останется без ответа.

Дипломат, комментируя опубликованные молдавским бюро радио "Свободная Европа" "расследования" о якобы продолжающейся шпионской деятельности диппредставительства РФ, назвала их истинной целью "подготовку почвы для новых недружественных действий". По ее словам, Москва надеется, что Кишинев не станет принимать опрометчивых решений в отношении российской стороны на основании фейковой публикации.