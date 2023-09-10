Глава военной разведки Украины утверждает, что Киев продолжит наступать и в плохую погоду

Однако, по словам Кирилла Буданова, с ухудшением погодных условий ситуация для ВСУ осложнится

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Украинские войска продолжат наступательные действия, однако с ухудшением погоды ситуация для них осложнится. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

"Боевые действия продолжатся в том или ином виде", - цитирует его агентство Reuters. Тем не менее Буданов признал, что "в холоде, сырости и грязи гораздо тяжелее воевать". "Контрнаступление продолжится", - заключил он.

Ранее в Минобороны РФ информировали, что украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за три месяца Вооруженные силы Украины потеряли более 66 тыс. военнослужащих и 7,6 тыс. единиц различного вооружения, не достигнув своих целей ни на одном из направлений. 4 сентября президент России Владимир Путин заявлял, что украинское контрнаступление провалилось.