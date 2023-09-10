Вице-премьер Госсовета КНР: Пекин придает большое значение дружбе между Китаем и КНДР

Лю Гочжун отметил, что Пекин также готов укреплять сотрудничество с Пхеньяном в сельском хозяйстве и медицине

ПЕКИН, 10 сентября. /ТАСС/. Пекин высоко ценит традиционные дружеские отношения с Пхеньяном. Об этом заявил вице-премьер Госсовета КНР Лю Гочжун в ходе визита в КНДР по случаю 75-летия образования республики.

"Пекин придает большое значение традиционной дружбе между Китаем и КНДР и готов содействовать постоянному укреплению и развитию отношений двух стран", - приводит слова Лю Гочжуна Центральное телевидение Китая. Вице-премьер Госсовета КНР подчеркнул, что Пекин готов укреплять сотрудничество с Пхеньяном в сельском хозяйстве и медицине.

В ходе своего визита Лю Гочжун встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Они провели "глубокий обмен мнениями по китайско-корейским отношениям". Вице-премьер Госсовета КНР передал Ким Чен Ыну "дружеский привет" от китайского лидера Си Цзиньпина.

Лю Гочжун находится с визитом в КНДР с 8 по 10 сентября.

9 сентября в КНДР отмечается 75-летие образования республики. В Пхеньяне 8 сентября по этому случаю прошел парад вооруженных сил гражданской обороны. На нем присутствовали лидер народной республики Ким Чен Ын, его дочь Ким Чжу Э, российские и китайские дипломаты, Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова.