Моди предлагает провести в ноябре встречу лидеров G20 в виртуальном формате

Премьер Индии указал, что предлагает организовать эту встречу в конце ноября

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди предложил провести в ноябре встречу лидеров "Большой двадцатки" (G20) в виртуальном формате.

"Как вы все знаете, Индия несет ответственность за председательство в G20 до ноября 2023 года. За эти два дня все вы внесли много предложений. Мы можем рассмотреть темы, по которым мы выносили здесь предложения, на этой виртуальной сессии", - цитирует выступление премьера в ходе саммита G20 в Нью-Дели газета The Times of India.

Премьер указал, что предлагает организовать эту встречу в конце ноября. "Наш долг - еще раз рассмотреть полученные нами предложения, чтобы увидеть, как можно ускорить их реализацию", - указал Моди.