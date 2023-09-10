Депутат парламента Молдавии назвал "бредовой мыслью" курс властей на разрыв с СНГ

Адриан Албу отметил, что граждане Молдавии надеются на изменение политики руководства страны через выборы

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Нынешние власти в Кишиневе идут на разрыв связей с Россией и со всем Содружеством Независимых Государств (СНГ) - это "бредовая идея", считает депутат парламента Молдавии от Партии Социалистов Республики Молдова (ПСРМ), выдвинутый кандидатом на пост мэра Кишинева, Адриан Албу.

"Не только с Россией, они разрывают связи вообще с СНГ, со странами СНГ. У них эта бредовая мысль, что СНГ нам больше не нужен. Хотя мы [представители ПСРМ] всегда им задаем простые вопросы: у нас больше 300 тыс. мигрантов в СНГ, у нас традиционный рынок в СНГ, у нас возможность покупать электроэнергию, газ дешевле в СНГ, чем через эти схемы, которые они делают", - заявил он ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Депутат отметил, что граждане Молдавии надеются на изменение политики руководства страны через выборы. Албу признался, что не ожидает более радикальных и опасных сценариев от молдавского общества, которое, по его словам, в последнее время достаточно терпеливо. "Да, люди недовольны, да, они это высказывают. Но исходя, наверное, и из того, что у нас на границе [украинский] конфликт, люди не пойдут на более жесткие шаги. Они переждут и подождут выборов, скорее всего, так", - поделился он своими прогнозами.

Молдавский парламентарий обратил внимание, что Партия Социалистов выступает "за хорошие отношения с Российской Федерацией". "Это традиционный наш партнер. У нас мигранты тут, у нас тут хороший рынок сбыта. Поэтому мы всегда говорим: надо выдерживать нейтральную позицию. Особенно когда затрагивается интерес наших граждан", - пояснил он.

"Но наша власть в данном моменте забыла эту сторону нашего населения. Она больше думает о той, которая находится в европейской части, нежели в СНГ", - заключил Албу.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.