Эфиопия заполнила водохранилище ГЭС "Возрождение"

Это было сделано несмотря на сильное внешнее давление, уточнил премьер-министр страны Абий Ахмед

ПРЕТОРИЯ, 10 сентября. /ТАСС/. Эфиопия полностью заполнила водохранилище ГЭС "Возрождение" на Голубом Ниле, несмотря на сильное внешнее давление. Об этом объявил ее премьер-министр Абий Ахмед.

"С большим удовольствием сообщаю, что четвертое и последнее заполнение водой плотины "Возрождение" успешно завершено, - отметил он на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter). - На своем пути к этому мы столкнулись с многочисленными проблемами, было внешнее давление, но мы все преодолели".

Летом 2020 года Эфиопия на пике сезона дождей приступила к заполнению водохранилища, которое получило первые 4,9 млрд куб. м воды. Затем ежегодно в летние месяцы проводились новые заполнения. Сейчас завершено четвертое и последнее заполнение водохранилища, чей предельный расчетный объем составляет 74 млрд куб. м воды.

Египет и Судан, находящиеся ниже по течению Нила, добивались принятия обязывающего международного соглашения о графике заполнения водохранилища ГЭС. Однако длительные переговоры оказались безрезультатными, и Эфиопия заполнила его по собственному усмотрению.

ГЭС "Возрождение"

Власти Эфиопии приступили в 2011 году к реализации проекта создания на Голубом Ниле ГЭС "Возрождение", которая имеет официальное название "Плотина великого возрождения Эфиопии". Объект стоимостью $4,6 млрд возводится в 30 км от границы с Суданом. Мощность ГЭС, которая является самой большой в Африке и представляет собой каскад плотин, составит 5 250 МВт. Основная плотина имеет высоту 155 м. Станция должна полностью обеспечить электроэнергией население страны, излишки будут экспортироваться в соседние государства. Строительные работы выполнены на ГЭС на 95% от плановых. Первый ток с ГЭС был получен в феврале 2022 года.

Эфиопия с 2012 года ведет с Египтом и Суданом переговоры об использовании нильской воды в связи с ГЭС "Возрождение". Судан и Египет обеспокоены планами Эфиопии управлять водохранилищем без принятия соответствующего международного договора. Переговоры между Эфиопией, Египтом и Суданом по поводу ГЭС "Возрождение" возобновились 27 августа после длительного перерыва.