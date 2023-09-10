Армия Израиля засекла попытку запуска палестинцами ракеты с Западного берега

По данным армейской пресс-службы, пусковая установка находилась в окрестностях палестинского поселка Силат-аль-Харития

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 сентября. /ТАСС/. Палестинские радикалы попытались запустить ракету с территории Западного берега реки Иордан в сторону Израиля, попытка не удалась. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

"Некоторое время назад неудачная попытка запуска ракеты была предпринята из района дислоцирования региональной бригады [израильской армии] "Менаше", - говорится в сообщении.

По данным армейской пресс-службы, пусковая установка находилась в окрестностях палестинского поселка Силат-аль-Харития на севере Западного берега, в 10 км к северо-западу от Дженина.