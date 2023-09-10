Байден прибыл с госвизитом во Вьетнам

Глава США проведет переговоры президентом страны Во Ван Тхыонгом и премьер-министром Фам Минь Чинем

ХАНОЙ, 10 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден прибыл с государственным визитом в Социалистическую Республику Вьетнам (СРВ) по приглашению генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонга. Об этом сообщила газета "Тиен фонг".

Байден проведет в Ханое переговоры с генсеком ЦК КПВ, президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом и премьер-министром Фам Минь Чинем.

Вьетнам и США в 1995 году официально восстановили прерванные Вьетнамской войной межгосударственные связи, а в июле 2013 года повысили их уровень до всеобъемлющего партнерства. За это время Соединенные Штаты стали вторым по величине торгово-экономическим партнером Вьетнама (двусторонний товарооборот увеличился с 450 млн долларов в 1994 году до 123,86 млрд долларов в 2022 году).

Ежегодный прирост вьетнамского экспорта в США за последнее десятилетие составлял в среднем почти 20% в год. Сейчас Соединенные Штаты являются крупнейшим экспортным рынком Вьетнама, который для США является восьмым по величине торговым партнером в мире и крупнейшим среди стран АСЕАН. США при этом входят и в число главных инвесторов вьетнамской экономики - американский бизнес реализует в СРВ 1 286 проектов с общим объемом капитала более 11,79 млрд долларов.