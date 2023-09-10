Премьер Японии планирует перестановки в правящей партии и кабмине не раньше 13 сентября

Эту дату ранее называли источники японских СМИ

ТОКИО, 10 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида подтвердил, что планирует провести перестановки в руководстве правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), которую он возглавляет, и правительстве не раньше 13 сентября. Ранее эту дату называли источники японских СМИ.

"Утром 11 сентября, когда я вернусь в Японию, [я планирую] провести согласование с имеющими к этому отношение и самое раннее 13 сентября произвести [изменения] в кадровых вопросах правительства и партии", - сказал он.

Премьер-министры Японии регулярно используют кадровые перестановки правящей верхушки для исправления рейтингов правительства.