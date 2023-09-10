В Индии считают, что запуск коридора IMEC надолго свяжет страну с Ближним Востоком

В ходе саммита Группы двадцати запущен проект "Экономический коридор Индия - Ближний Восток -Европа"

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сентября. /ТАСС/. Запуск экономического коридора Индия - Ближний Восток - Европа (India - Middle East - Europe Economic Corridor, IMEC) обеспечит Индии долгосрочную связь с Ближним Востоком. Об этом заявил министр обороны Индии Раджнатх Сингх.

"В ходе саммита Группы двадцати запущен проект "Экономический коридор Индия - Ближний Восток -Европа", который расширяет стратегическое взаимодействие Индии с Аравийским полуостровом и Европой", - написал Сингх на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

"Эта инициатива предоставляет уникальную возможность установить долгосрочную связь между Индией и Ближним Востоком", - подчеркнул индийский министр.

Ранее на полях саммита Группы двадцати (G20) в Нью-Дели Индия, США, Саудовская Аравия и Евросоюз договорились о создании транспортно-экономического коридора, соединяющего Индию с ближневосточными и европейскими странами. Проект предполагает строительство сети железных дорог и развитие портовой инфраструктуры. За счет этого участники проекта намерены увеличить пропускную способность маршрутов перевозки экспортных и транзитных грузов. Стороны подписали соответствующий меморандум о взаимопонимании.

Ранее агентство Reuters указывало со ссылкой на источники, что Индия, Саудовская Аравия и Соединенные Штаты в течение нескольких месяцев обсуждали возможность строительства железных дорог и портов, которые станут частью единого транспортного коридора. Как отмечало агентство, Вашингтон продемонстрировал заинтересованность в проекте, поскольку он может быть противопоставлен китайской инициативе "Один пояс - один путь".