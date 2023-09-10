Кисида: позиция Японии по сбросу воды с "Фукусимы-1" находит все больше понимания в мире

Японский премьер повторил требование к Китаю снять эмбарго на импорт морепродуктов

ТОКИО, 10 сентября. /ТАСС/. Позиции Японии по вопросу сбросы в океан воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" находит все больше понимания в других странах. Об этом заявил японский премьер Фумио Кисида, который поднимал эту тему в ходе серии двусторонних встреч на полях саммита G20.

"Позиция Японии была тщательно объяснена в ходе серии двусторонних встреч [на полях саммита G20]. Понимание среди других стран углубляется", - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита в Нью-Дели.

В частности, эта тема поднималась в беседах с и. о. премьер-министра Нидерландов Марком Рютте, президентом Турции Реджепом Тайиипом Эрдоганом, премьером Индии Нарендрой Моди. Среди стран, понимающих позицию Токио, Кисида также назвал Малайзию, Австралию и другие.

Кисида также повторил требование к Китаю снять эмбарго на импорт японских морепродуктов, введенное Пекином после начала сбросы воды с АЭС "Фукусима-1". По его словам, Токио "продолжит требовать отмены" [ограничений] в двустороннем и многостороннем формате, в том числе в рамках Всестороннего регионального экономического партнерства.

24 августа компания-оператор АЭС "Фукусима-1" TEPCO приступила к сбросу в океан первой партии воды, которая, как заявляют в Токио, прошла очистку, дополнительно разбавлена морской водой и в целом очищена от радиоактивных веществ, но в незначительных объемах, значительно ниже установленных норм, еще содержит тритий (радиоактивный изотоп водорода).

Решение Токио вызвало острую критику со стороны ряда государств, в первую очередь Китая. Главное таможенное управление КНР с 24 августа полностью прекратило импорт морепродуктов из Японии. МАГАТЭ 8 сентября сообщило, что измерило уровень трития в океане в районе станции, и отметило, что его концентрация не превысила установленную норму.